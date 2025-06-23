الخارجية الايرانية: إيران مستعدة للدفاع عن نفسها بكل الوسائل الضرورية بعد الضربات الأميركية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها بكل الوسائل الضرورية، بعد ضربات أميركية غير مسبوقة على ثلاثة مواقع نووية.
واوضح المتحدث باسم الخارجية في تصريح له، أن "إيران عازمة بحزم على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي وشعبها بكل الوسائل الضرورية"، منددا بـ"عدوان غير مقبول شنته دولة تملك السلاح النووي على بلد لا يملك السلاح النووي".
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