وزارة الأمن الداخلي الأميركية تحذر من بيئة تهديد متزايدة في أميركا بعد قصف إيران

حذرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية من "بيئة تهديد متزايدة في الولايات المتحدة"، عقب الضربات العسكرية الأميركية على مواقع نووية إيرانية خلال الليل.
وأصدرت وزارة الأمن الداخلي مذكرة من خلال نظامها الوطني الاستشاري للإرهاب، وقالت إن الصراع الإيراني المستمر يُسبب بيئة تهديد متصاعدة. وجاء في المذكرة أن من المحتمل وقوع هجمات إلكترونية محدودة النطاق على الشبكات الأميركية من جانب "نشطاء قرصنة موالين لإيران"، مضيفة أن جهات فاعلة إلكترونية تابعة للحكومة الإيرانية قد تُنفذ أيضا هجمات إلكترونية.
ولفتت إلى أنه "من المُرجح أن يزداد احتمال قيام متطرفين في الداخل ينتهجون العنف بتعبئة أنفسهم ردا على الصراع إذا أصدرت القيادة الإيرانية فتوى دينية تدعو إلى أعمال عنف انتقامية ضد أهداف في الداخل".
وحذرت المذكرة من أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد تساهم في تخطيط أفراد مقيمين في الولايات المتحدة لهجمات إضافية، مشيرة إلى هجمات سابقة وصفتها بأنها معادية للسامية ولإسرائيل.
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