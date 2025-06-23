أعرب مندوب ​روسيا​ الدائم لدى الأمم المتحدة ​فاسيلي نيبينزيا​ خلال جلسة لمجلس الأمن، عن إدانة روسيا الشديدة للإجراءات غير المسؤولة والاستفزازية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد إيران. ودعا نيبينزيا لوقف فوري للأعمال العدائية من جانب إسرائيل وأميركا.

كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث روسيا بالأمم المتحدة: ندعو لوقف فوري للأعمال العدائية من جانب إسرائيل وأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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