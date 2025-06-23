معلومات عن انتحاري استهدف كنيسة مار الياس في منطقة الدويلعة شرق دمشق وسقوط ضحايا

افادت معلومات بان انتحاريا استهدف ​كنيسة مار الياس​ في منطقة الدويلعة شرق ​دمشق​، وسط حديث عن سقوط عدد من الضحايا. وفي السياق، اشارت الإخبارية السورية الى ​انفجار​ بمنطقة الدويلعة في العاصمة دمشق وسيارات الإسعاف تهرع للمكان. الى ذلك، اشارت وسائل اعلام سورية الى ان فرق الدفاع المدني تعمل على إجلاء الضحايا وإسعاف المصابين، وتفرض قوات الأمن العام طوقًا أمنيًا في المنطقة تحسبًا لوقوع تفجيرات أخرى.

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