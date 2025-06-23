شركة طيران العال الاسرائيلية تبدأ غدا رحلات مغادرة من إسرائيل بعد تلقيها 25 ألف طلب

اعلنت شركة ​طيران العال​ الإسرائيلية إنها ستستأنف رحلاتها من تل أبيب غدا الاثنين، مع سماح الحكومة برحلات "إنقاذ" محدودة في خضم الصراع في الشرق الأوسط والقصف الأميركي لإيران.

واوضحت الشركة في بيان، أنها تلقت 25 ألف طلب لرحلات من إسرائيل منذ أن فتحت موقعها الإلكتروني للطلبات أمس السبت، مشيرة إلى أن القواعد الحكومية ستحدد عدد الركاب المسموح به لكل رحلة عند 50 راكبا.