"إرنا": عراقجي يصل إلى موسكو للقاء الرئيس بوتين

ذكرت وكالة "إرنا" أن وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ وصل إلى موسكو لبحث القضايا المتعلقة بالضربات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا للوكالة، يعتزم وزير الخارجية الإيراني التشاور مع الزعيم الروسي وكبار المسؤولين في موسكو، بشأن القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالضربات الأمريكية والإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية.

وكان عراقجي قد أعلن يوم أمس السبت خلال مؤتمر صحفي في مدينة اسطنبول أنه سيقوم بزيارة إلى موسكو الأحد ويلتقي خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار "​الشراكة الاستراتيجية​" بين البلدين.

وأضاف أن طهران كانت تُطلع الجانب الروسي بانتظام على تفاصيل مفاوضاتها النووية مع واشنطن في الأشهر الماضية.