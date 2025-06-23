الصحة الإيرانية: لم يتعرض أحد من المصابين في الهجمات الأميركية على المنشآت النووية لتلوث إشعاعي

أعلن متحدث باسم وزارة ​الصحة​ الإيرانية، أنه "لم يتعرض أحد من المصابين في الهجمات الأميركية على المنشآت النووية لتلوث إشعاعي".

وكانت قد أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، أن "الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية في الجمهورية الإٍسلامية لم تسفر عن سقوط قتلى".

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن كوليوند قوله إنه "لحسن الحظ، لم نسجّل أي شهداء في أحداث الليلة الماضية جراء العدوان الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية".