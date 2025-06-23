"نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي: الضربة لم تدمر منشأة فوردو شديدة التحصين لكنها ألحقت بها أضرارا بالغة

اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أميركي، بان الضربة الاميركية على ايران لم تدمر منشأة فوردو شديدة التحصين لكنها ألحقت بها أضرارا بالغة.

ولفت المسؤول الاميركي الى ان إسقاط 12 قنبلة خارقة للتحصينات لم تكن كافية لتدمير موقع فوردو الإيراني.