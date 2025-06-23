اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أميركي، بان الضربة الاميركية على ايران لم تدمر منشأة فوردو شديدة التحصين لكنها ألحقت بها أضرارا بالغة.
ولفت المسؤول الاميركي الى ان إسقاط 12 قنبلة خارقة للتحصينات لم تكن كافية لتدمير موقع فوردو الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي: الضربة لم تدمر منشأة فوردو شديدة التحصين لكنها ألحقت بها أضرارا بالغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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