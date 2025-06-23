محدث: صور أقمار صناعية ترصد نشاطا غير معتاد في "فوردو" قبيل الضربة الأميركية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أظهرت صور أقمار اصطناعية حركة غير معتادة لشاحنات في منشأة فوردو النووية الإيرانية، قبل يومين من الهجوم الأميركي الذي استهدف الموقع.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن صور أقمار صناعية، بوجود نشاط غير عادي للشاحنات والمركبات في منشأة فوردو قبل يومين من الهجوم الأمريكي.

وأضافت، أنه في تاريخ 19 يونيو كانت هناك 16 شاحنة على طول الطريق المؤدي لمجمع عسكري تحت الأرض. وأضاف، "صور اليوم التالي تظهر تحرك معظم الشاحنات شمال غرب منشأة فوردو وتمركز شاحنات قرب مدخل الموقع".

ومن جانبه، صرّح مسؤول إيراني رفيع لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن "معظم كميات اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو نُقلت إلى موقع سري قبل الضربة الأميركية".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن عدد العاملين في المنشأة "تم تقليصه إلى الحد الأدنى" قبل الهجوم.

وفي ذات السياق، رجّحت تقديرات إسرائيلية أن اليورانيوم المخصب الذي نقلته إيران مؤخرًا كان يُخزن في منشأة أصفهان التي استُهدفت الليلة الماضية من قِبل الولايات المتحدة. وأضافت التقديرات، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، أنه لم يتضح بعد ما إذا تم تدمير المواد أو أنها دُفنت تحت الأنقاض بفعل القصف.

المصدر : عرب 48