الطاقة الذرية الدولية: لا مؤشرات على تسرب إشعاعي في المواقع الإيرانية المستهدفة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تتلقّ حتى الآن أي تقارير تشير إلى زيادة في مستويات الإشعاع في المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات الليلة الماضية، وتشمل مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان.

وأكدت الوكالة في بيان رسمي أنها تتابع الوضع عن كثب، مشيرة إلى أنها ستجري تقييمات إضافية فور توافر مزيد من المعلومات من داخل إيران.

ومن جانبه، طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في رسالة لمدير وكالة الطاقة الذرية، بتحقيق في الهجوم على المنشآت النووية.

وبحسب قناة كان العبرية، فإنه سيعقد غدا الإثنين، مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا استثنائيا، في أعقاب الهجوم الأميركي على منشآت إيران النووية.

المصدر : وكالات