الحرس الثوري الإيراني يعلن: "الحرب بدأت الآن"



الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من طهران: أعلن الحرس الثوري الإيراني، في أول بيان عسكري بعد الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، أن "الحرب قد بدأت الآن"، وفق ما جاء في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

ويأتي هذا التصريح عقب ساعات من قصف أميركي استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية، هي: فوردو، نطنز، وأصفهان، في تطور دراماتيكي للنزاع المستمر بين طهران وتل أبيب.

وبحسب ما نقلته RT، فقد ردت القوات المسلحة الإيرانية بهجوم صاروخي استهدف مواقع داخل إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد، في مؤشر واضح على دخول المواجهة العسكرية مرحلة أكثر حدة.

وفي تصريح سابق صباح اليوم الأحد، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الضربات الأميركية بأنها "أحداث شنيعة"، مؤكدًا أنها "ستكون لها عواقب وخيمة" على المستوى الإقليمي والدولي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن تنفيذ ضربات جوية أميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية، في إطار ما وصفه بـ"رد على التهديد الإيراني"، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين الجانبين، منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران في 13 يونيو الجاري.

من جانبه، قال مركز السلامة النووية الإيراني إنه لم يتم تسجيل أي علامات على تسرّب إشعاعي في المواقع المستهدفة، مؤكدا أن سكان المناطق القريبة في أمان ولا توجد مؤشرات على خطر صحي أو بيئي مباشر.

وفي المقابل، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما وصفه بـ"الخطوة الحاسمة" من قبل الولايات المتحدة، مثنيًا على موقف الرئيس ترامب. وقال: "القوة تأتي أولًا، ثم يأتي السلام"، في إشارة إلى ضرورة الحسم العسكري قبل التوجه نحو أي مسار تفاوضي.