شكرا لقرائتكم خبر عن جهود التحالف الوطنى.. جمعية رعاية مرضى الكبد تطلق قافلة طبية مجانية بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت قافلة طبية شاملة بنقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها جمعية رعاية مرضى الكبد المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين.

وقدمت القافلة خدمات طبية متكاملة شملت إجراء جميع التحاليل والأشعات اللازمة، بالإضافة إلى صرف العلاج مجانًا، بهدف التيسير على المرضى وتخفيف العبء عن كاهلهم، في ظل التزام الجمعية بالوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من القوافل الطبية التي تنظمها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تعزيزًا لدوره في النهوض بالخدمات الصحية على مستوى المحافظات.