إيران: أكثر من 200 موقع في طهران تعرضت للقصف

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن محافظ طهران، اليوم الأحد، أن أكثر من 200 موقع في العاصمة الإيرانية تعرضت لضربات إسرائيلية منذ بدء التصعيد قبل عشرة أيام.

وقال محمد صادق معتمديان، للتلفزيون الرسمي، إن "أكثر من 200 موقع تعرضت لهجمات".

وأضاف المسؤول أن أكثر من 120 وحدة سكنية "دمرت بالكامل"، فيما لحقت "أضرار" بـ500 وحدة أخرى.

أفاد صحافي في وكالة فرانس برس للأنباء بسماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية، فيما يستمر التصعيد بين بين البلدين.

وذكرت وسيلة إعلام محلية أن تسعة عناصر على الأقل من الحرس الثوري قتلوا، الأحد، في هجمات إسرائيلية على وسط إيران.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، عن بيان للحرس الثوري قوله إن سبعة من عناصر حرس الثورة ومجندان قتلوا جراء قصف استهدف مدينة يزد.

وأضافت الوكالة أن آخرين أصيبوا في الهجوم. وكانت وكالة أنباء "فارس" قد ذكرت، في وقت سابق، أن غارات إسرائيلية استهدفت موقعين عسكريين في يزد.