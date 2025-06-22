قتلى بتفجير انتحاري داخل كنيسة في دمشق

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت مصادر أمنية إن 15 شخصا على الأقل قُتلوا جراء تفجير انتحاري استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد.

وأفاد الدفاع المدني السوري، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن "مجزرة دامية ضحيتها أكثر من 15 قتيلاً وعدد من الجرحى في حصيلة أولية".

وقالت وزارة الداخلية إن "انتحاريا يتبع لتنظيم داعش الإرهابي أقدم على الدخول إلى كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجر نفسه بواسطة سترة ناسفة".

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن رجلين شاركا في الهجوم، أحدهما الذي فجر نفسه.

وأظهر بث مباشر من موقع الحادث خاص بالدفاع المدني السوري، مشاهد دمار من داخل الكنيسة، بما في ذلك أرضية ملطخة بالدماء ومقاعد الكنيسة المحطمة.