اللواء الركن لاوندس يواكب برامج تدريبية لضباط وعناصر أمن الدولة

تفقّد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس مجريات دورتين تدريبيتين نظّمتهما المديرية العامة لأمن الدولة، حيث أقيمت الدورة الأولى في قاعة قسم التعليم والتدريب في مبنى جديدة المتن، وحملت عنوان “الضابط المتزن: السيطرة على التوتر والقلق وتعزيز الجهوزية الرقمية”، وشارك فيها عدد من الضباط من مختلف المديريات، بالتعاون مع مؤسسة Mindshift وبالتنسيق مع قسم التعليم والتدريب. وقد تولّى تقديم الجلسات التدريبيّة كلّ من الإعلامية مرفت النحاس، والمدرّبة مهى شحادة، والمدرّبة بولين زيدان.

أمّا الدورة الثانية، فقد افتُتحت في مبنى المديرية – المقرّ العام، وشاركت فيها مجموعة من العناصر الإناث، وتناولت موضوع “تنمية المهارات الحياتية والقيادية”، بإشراف وتنفيذ المدرّبة دارين داود مفرّج.

وأشاد اللواء الركن لاوندس بالدورتين وبمستوى التنظيم والمحتوى، مؤكدًا أهميّة هذا النوع من البرامج في إعداد الكوادر الأمنية، ومشدّداً على أن العلم والمعرفة لا حدود لهما، وأن الاستمرار في التعلّم والتطوير المهني يُشكّل الركيزة الأساسية لاستدامة الأداء المتميّز.