الموافقة على نقل صلاحية بدء مسار تطويب يوسف بك كرم الى الابرشية البطريركية المارونية- نيابة اهدن- زغرتا

وافق رئيس أساقفة نابولي الكاردينال دومينيكو باتاغليا، على طلب نقل الصلاحية إلى الكنيسة المعنية من أجل بدء مسار تطويب يوسف بك كرم (1821–1889)، أي الأبرشية البطريركية المارونية – نيابة إهدن-زغرتا.
وجاء في نصّ الرسالة التي وجّهها الكاردينال باتاغليا إلى البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، باللغة الإيطالية، ما يلي:
"صاحب السيادة الكاردينال دومينيكو باتاغليا
رئيس أساقفة نابولي
نابولي، 14 حزيران 2025
الموضوع: كما هو مذكور بشأن نقل الصلاحية إلى الكنيسة المعنية بقضية تطويب يوسف بك كرم (1823-1889)
صاحب السيادة الموقّر،
لقد اطّلعت على رسالتكم المؤرخة في 14 أيار الماضي، المتعلّقة بطلب نقل الصلاحية من أجل بدء مسار تطويب يوسف بك كرم (1821-1889).
واستنادًا إلى المادة 22، الفقرة 1 من التعليمات Sanctorum Mater، أوافق كتابيًا على طلبكم.
أنا متوفّر لأي نوع من التعاون المفيد لمتابعة هذه القضية، وأؤكّد قربنا في الصلاة، مع كنيسة نابولي، في التماس السلام والأخوّة الدائمين لأرض لبنان. مع تحية أخوية في المسيح".
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