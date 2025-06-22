نقابة العاملين في المرئي والمسموع دانت استهداف موقع بث اذاعة النور وتلفزيون المنار

دانت ​نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع​ في لبنان "بأشد العبارات" العدوان الإسرائيلي الذي استهدف موقع البث والإرسال التابع للمجموعة اللبنانية للإعلام، الذي يضم قناة "المنار" و"إذاعة النور"، في منطقة تومات نيحا – جنوب لبنان.

واكدت في بيان ان" قصف منشآت إعلامية مدنية يشكّل انتهاكًا خطيرًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يضمن حماية الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية من أن تتحول إلى أهداف عسكرية، كما يكرّس الحق في حرية التعبير ونقل المعلومات".

وأعلنت النقابة "تضامنها الكامل مع الزملاء في ​قناة المنار​ وإذاعة النور"، ودعت "كافة الجهات المعنية ب​حرية الإعلام​ وحقوق الإنسان في العالم إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والعمل على وقف استهداف العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتأمين الحماية الكاملة لهم، ومساءلة المعتدين".

وخلصت الى ان "حرية الإعلام حق إنساني لا يُجزأ، واستهدافها اعتداء على الجميع".