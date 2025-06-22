سلام استنكر التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار الياس في دمشق: يهدف إلى الشرخ داخل النسيج الوطني

استنكر رئيس الحكومة نواف سلام، بـ"أشد العبارات التفجير الانتحاري ​الإرهاب​ي الذي استهدف كنيسة مار الياس في العاصمة السورية دمشق، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء".

ودان سلام "هذا العمل الإجرامي الدنيء، الذي يستهدف سوريا دولة وشعباً، ويهدف إلى زرع الفتنة والشرخ داخل النسيج الوطني السوري"، مؤكداً على "تضامن الحكومة اللبنانية الكامل مع سوريا في جهودها لحفظ أمنها واستقرارها، ويُعرب عن استعداد لبنان للتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب".

وعبّر سلام عن "ثقته بقدرة الدولة السورية ومؤسساتها على تجاوز هذه المحن والتصدي لأي مخططات خبيثة تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو المسّ بالوحدة الوطنية السورية".