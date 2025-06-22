طوني فرنجيه: لبنان سيبقى واقفاً على قدميه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر علينا وذلك بفضل تمسك اللبناني بارضه

أكّد النائب ​طوني فرنجيه​ أنّ "​لبنان​ سيبقى واقفاً على قدميه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر علينا وذلك بفضل حب اللبناني للحياة والفرح وتمسكه بأرضه".

واعتبر فرنجية في كلمة له في خلال اللقاء السنوي التكريمي للقطاع التمريضي الصحي في "المرده"، أنّ "كل الأزمات التي نشهدها اليوم في الشرق الأوسط سوف تنتهي ونبقى نحن". وأكد بان إضعاف "المرده" كان رهان عند كثيرين ممن بنوا على المتغيرات الإقليمية والداخلية غير أننا ثابتون بناسنا وأهلنا وقرانا ومدننا، ف"المرده" ليس وليدة ظرف أو تقاطع إنما نتيجة إنتمائه إلى أرضه وبنيته المتجذرة بالقضايا المحلية".

ورأى النائب فرنجيه أنّ "ما يهمنا هو التركيز على قضايانا واحتياجاتنا اليومية والضرورية من حل لأزمة النفايات والكهرباء والمياه وغيرها، وذلك بغض النظر عن الظروف المحيطة ببلدنا".

وتابع: "نحن في طريقنا الصحيح نحو تيار مؤسس ونتقدم بخطى ثابتة وما نشاط وعمل قطاع الصحة في "المرده" من أطباء وتمريض وصيدلة ومعالجين فيزيائيين سوى خير دليل على ذلك".

وتوجه فرنجيه إلى الممرضات والممرضين قائلاً: "تعلمون أن عملكم هو رسالة وعطاء مبني على القيم الانسانية وأنتم في رسالتكم غالبا ما تكونون في الخطوط الأمامية فتعطون أكثر مما تأخذون وهذا ما اختبرناه في مرحلة "كورونا" وفي مراحل أخرى عصيبة منها فترة النزوح التي احتضنا بها أهلنا بكلّ ضمير. الشكر لكل العاملين في "المرده" وللممرّضات والممرضين الذين بجهدهم يؤكّدون دورنا الرائد والمتقدّم في زغرتا والكورة والبترون وعكار وفي كل لبنان".

وأضاف "الشكر موصول للمستشفيات التي استثمرت وآمنت في منطقتنا فحوّلتها إلى عاصمة طبية في لبنان".