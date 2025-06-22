رجي تابع مع كبار المسؤولين في الدولة وسفراء دول التطورات في الشرق الأوسط

تابع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي "بقلق شديد التطورات العسكرية في الشرق الأوسط، وكان على تواصل مستمر مع كبار المسؤولين في الدولة وسفراء الدول المؤثرة في المنطقة، لتجنيب لبنان أي تداعيات يمكن أن تصيبه جراء الأحداث الأخيرة".

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