قدم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تعازيه الحارة إلى كنيسة الروم الأرثوذكس بضحايا التفجير الارهابي الذي وقع مساء اليوم في كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة في دمشق، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا في التفجير.
وأكد الرئيس عون ادانته الشديدة لهذا الحادث الاجرام ، داعياً السلطات السورية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكراره وتوفير الحماية لدور العبادة ولروادها، ولجميع المواطنين السوريين إلى أي طائفة انتموا لان وحدة الشعب السوري تبقى الاساس لمنع الفتنة ووأدها في مهدها.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون دان جريمة تفجير الكنيسة في دمشق: على السلطات السورية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكراره ووأد الفتنة في مهدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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