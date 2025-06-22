هيئة قضاء البترون في "التيار" لجعجع: نعمل على الوحدة المجتمعية وأنت تتكلم بلغة الكمائن

أشارت هيئة قضاء البترون في التيار "الوطني الحر"، الى أننا "طالعنا رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ سمير جعجع بخطاب غوغائي مزوراً للتاريخ والحقائق".

ولفتت الهيئة، الى أن "الحياة الحزبية لم تبدأ مع الراحل جورج سعادة ربما تناسى له أن النائب الراحل كميل عقل كذلك الراحل إبن شقيقه النائب سايد عقل كانوا يترشحون باسم حزب الكتلة الوطنية وكانوا أعضاء مكتب سياسي في الحزب. أما فيما يخص لغته عن الكمائن فليس جديدا وهذا إختصاصه فكمائنه عديدة بحق أبناء بلاد البترون وضحايا غدره كثر".

وقالت "عدا كلامه عن ما يسمى القرى المحررة فمع إجلالنا لبعض المعارك مع السوريين وكانت حالة دفاع أهلي لا يحق لأحد إحتكارها ولكن لن ننسى تهجير أهاليها والسطو على ممتلكاتهم وأرزاقهم ونصب الكمائن لهم والأمثلة عديدة من الساحل للجرد".

وذكرت أنه "يتبقى نقطتين: أولا أن ينصّب نفسه إستمراراً لحزب الكتائب فهذا رهن الضنينين بهذا الحزب الذين نحترمهم ونجلّهم إن كانوا يريدون الذوبان بسمير جعجع والنقطة الثانية إعتباره مرسيلينو الحرك من فلول السوريين وهو من تحالف معه في مدينة البترون نترك هنا الرد لأهل المدينة بكل أطيافها".

ولفتت الى أنه "بالنهاية في الوقت الذي كنا نعمل به على ​الوحدة المجتمعية​ أصريت يا سمير أن تبقى أسير تاريخك و تكلمت بلغة الكمائن، ويحق لنا أن نذكّر النشئ البتروني الصاعد بضحايا غدرك وإجرامك".