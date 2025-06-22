الإليزيه: ماكرون طلب من الرئيس الإيراني استئناف المحادثات الدبلوماسية

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ودعاه إلى "استئناف المحادثات الدبلوماسية" بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أورد قصر الإليزيه.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنه خلال المكالمة "جدد رئيس الجمهورية دعوته إلى إطلاق سراح رهينتينا (سيسيل كولر وجاك باريس المحتجزان في إيران) فورا وخفض التصعيد واستئناف المحادثات الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن ماكرون أجرى مكالمات الأحد أيضا مع قادة السعودية وعمان والإمارات وقطر.
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