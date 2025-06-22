البابا دعا إلى تغليب الدبلوماسية على الأسلحة: لتبنِ الأمم مستقبلها على أعمال السلام

أشار البابا لاوون الرابع عشر، بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية في إيران الى أن "البشرية تصرخ وتطالب بالسلام إزاء الأخبار المقلقة القادمة من الشرق الأوسط"، داعيا الدبلوماسية إلى "إسكات السلاح".

وقال البابا في ختام صلاة التبشير الأسبوعية في الفاتيكان إن "كل عضو في الأسرة الدولية يتحمل المسؤولية الأخلاقية بوضع حد لمأساة الحرب، قبل أن تتحول إلى هاوية لا يمكن ردمها".

وذكر أن "اليوم أكثر من أي وقت مضى، البشرية تصرخ وتطالب بالسلام. إنها صرخة تتطلب مسؤولية وعقلانية، ولا ينبغي أن يطغى عليها ضجيج الاسلحة والخطابات التي تحض على النزاع".

وتابع "لا يمكن لأي انتصار بالأسلحة أن يعوض عن معاناة الأمهات وخوف الأطفال والمستقبل المسلوب. دعوا الدبلوماسية تسكت الأسلحة. ولتبنِ الأمم مستقبلها على أعمال السلام ولا على العنف والنزاعات الدامية".

وشدد على أن "الحروب تترك جراحا عميقة في تاريخ الشعوب".