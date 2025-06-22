مسؤول إيراني: أكثر من 200 موقع في طهران تعرضت للقصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب

أعلن محافظ طهران محمد صادق معتمديان الأحد أن "أكثر من 200 موقع في العاصمة ال​إيران​ية تعرضت لضربات إسرائيلية منذ بدء الحرب قبل عشرة أيام".

وقال صادق معتمديان للتلفزيون الرسمي إن "أكثر من 200 موقع تعرضت لهجمات من قبل النظام الصهيوني الغاصب".

وأضاف أن أكثر من 120 وحدة سكنية "دمرت بالكامل"، فيما لحقت "أضرار" بـ500 وحدة أخرى.