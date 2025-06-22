أعلن محافظ طهران محمد صادق معتمديان الأحد أن "أكثر من 200 موقع في العاصمة الإيرانية تعرضت لضربات إسرائيلية منذ بدء الحرب قبل عشرة أيام".
وقال صادق معتمديان للتلفزيون الرسمي إن "أكثر من 200 موقع تعرضت لهجمات من قبل النظام الصهيوني الغاصب".
وأضاف أن أكثر من 120 وحدة سكنية "دمرت بالكامل"، فيما لحقت "أضرار" بـ500 وحدة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: أكثر من 200 موقع في طهران تعرضت للقصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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