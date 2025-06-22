الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة عشرات الأهداف العسكرية بأصفهان وبوشهر والأهواز ولأول مرة بمنطقة يزد

اعلن ​الجيش الإسرائيلي​ في بيان، إن "سلاح الجوّ هاجم مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة بأربع مناطق متزامنة في أصفهان وبوشهر والأهواز، ولأول مرة في منطقة يزد".

وذكر أنه "في وقت سابق من اليوم الأحد، هاجمت نحو 30 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجوّ، عشرات الأهداف العسكرية في جميع أنحاء إيران، باستخدام أكثر من 60 قنبلة، بتوجيه استخباراتي"، مشيرا إلى أنه "ضمن موجة الهجمات، هاجمت الطائرات المقاتلة أولا مقر ’الإمام الحسين’ للصواريخ الإستراتيجية في منطقة يزد، حيث تُخزن صواريخ ’خرمشهر’ بعيدة المدى، وأُطلق نحو 60 صاروخًا من هذا المقرّ، باتجاه إسرائيل".

وأضاف أنه "في الوقت نفسه، هوجمت منصات إطلاق صواريخ، ومواقع عسكرية لإنتاج بطاريات الدفاع الجوي، ومقر ’الفرقة الثالثة’ للطائرات المسيّرة، ومستودع للطائرات المسيرة بالقرب من المقر في أصفهان وبوشهر والأهواز".

واوضح الجيش الإسرائيلي إنه "خلال الهجمات، رصدت طائرة تابعة لسلاح الجو قوات عسكرية إيرانية تطلق منصات إطلاق صواريخ، وقامت بالقضاء عليها على الفور".