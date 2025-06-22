اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "سلاح الجوّ هاجم مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة بأربع مناطق متزامنة في أصفهان وبوشهر والأهواز، ولأول مرة في منطقة يزد".
وذكر أنه "في وقت سابق من اليوم الأحد، هاجمت نحو 30 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجوّ، عشرات الأهداف العسكرية في جميع أنحاء إيران، باستخدام أكثر من 60 قنبلة، بتوجيه استخباراتي"، مشيرا إلى أنه "ضمن موجة الهجمات، هاجمت الطائرات المقاتلة أولا مقر ’الإمام الحسين’ للصواريخ الإستراتيجية في منطقة يزد، حيث تُخزن صواريخ ’خرمشهر’ بعيدة المدى، وأُطلق نحو 60 صاروخًا من هذا المقرّ، باتجاه إسرائيل".
وأضاف أنه "في الوقت نفسه، هوجمت منصات إطلاق صواريخ، ومواقع عسكرية لإنتاج بطاريات الدفاع الجوي، ومقر ’الفرقة الثالثة’ للطائرات المسيّرة، ومستودع للطائرات المسيرة بالقرب من المقر في أصفهان وبوشهر والأهواز".
واوضح الجيش الإسرائيلي إنه "خلال الهجمات، رصدت طائرة تابعة لسلاح الجو قوات عسكرية إيرانية تطلق منصات إطلاق صواريخ، وقامت بالقضاء عليها على الفور".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة عشرات الأهداف العسكرية بأصفهان وبوشهر والأهواز ولأول مرة بمنطقة يزد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.