وكالة أنباء فارس: دوي انفجارات إثر هجوم اسرائيلي وسماع أصوات مقاتلات في سماء تبريز شمال غربي إيران

افادت وكالة أنباء فارس بسماع دوي انفجارات إثر هجوم اسرائيلي، وسماع أصوات مقاتلات في سماء تبريز شمال غربي إيران. الى ذلك، افادت وكالة أنباء مهر بان المضادات الجوية تتصدى لأهداف اسرائيلية معادية في شيراز جنوب غرب البلاد وتبريز بالشمال الغربي.

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