نتانياهو: نحن قريبون جدا من تحقيق أهداف الحرب على إيران ولن ننهي عمليتنا مبكرا ولن نواصلها أكثر مما هو مطلوب

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، الى أن "نحن قريبون جدا من تحقيق أهداف الحرب على إيران ولن ننهي عمليتنا مبكرا ولن نواصلها أكثر مما هو مطلوب".

ولفت نتانياهو، الى أن "الجيش والموساد يقومان بأعمال بطولية في عملية الأسد الصاعد، ونشكر ترامب على هذا العمل المشترك"، مشيراً الى أن "لن ننسى الأثمان الباهظة التي دفعناها خلال عملية الأسد الصاعد وهجمات إيران علينا".

وقال "قمنا مع الولايات المتحدة بإنجازات غير مسبوقة، وقلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط وهذا ما نفعله اليوم"، مضيفاً "النظام الإيراني يريد تدميرنا ونحن قريبون جدا من القضاء على قدراته النووية والصاروخية".

وتابع "لن ننهي عمليتنا مبكرا ولن نواصلها أكثر مما هو مطلوب، والعملية في إيران ستقربنا من تحقيق أهدافنا في غزة"، لافتاً الى أننا "سنقيم الأمور وسنعمل من أجل ألا تشكل منشأة فوردو أي تهديد علينا".