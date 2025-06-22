زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا: إيران لا يمكن أبدا أن تملك سلاحا نوويا ولن تشكل بعد اليوم تهديدا للأمن الإقليمي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريديرش ميرتس إيران إلى "عدم القيام بأعمال أخرى من شأنها زعزعة استقرار المنطقة"، ردا على الضربات الأميركية التي استهدفت ثلاثة من مواقعها النووية.
وذكر الزعماء الثلاثة في بيان مشترك، باننا "ندعو إيران إلى الانخراط في مفاوضات تؤدي إلى اتفاق يعالج جميع المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي. ونحن على استعداد للمساهمة في تحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع جميع الأطراف".
وأضاف البيان أن الزعماء الثلاثة يتعهّدون مواصلة "جهودنا الدبلوماسية المشتركة لتهدئة التوترات وضمان عدم تصعيد الصراع أو انتشاره بشكل أكبر".
وتابع البيان الزعماء الثلاثة أشاروا إلى أنّهم كانوا "واضحين في أنّ إيران لا يمكن أبدا أن تملك سلاحا نوويا، ولن تشكل بعد اليوم تهديدا للأمن الإقليمي". وقالوا "يظل هدفنا هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي".
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