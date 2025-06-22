قال مصدر دبلوماسي غربي ل "النشرة" ألاّ وجود لمؤشرات توحي بإعادة فتح جبهات صراع إضافية في الاقليم، واكد ان الوضع اللبناني على حاله، من دون ظهور اي متغيرات ميدانية محتملة. ووصف الخطوة الأميركية بشأن موظفي السفارة غير الضروريين في لبنان بأنه "إجراء احترازي حصل في كل السفارات الاميركية في عواصم الاقليم، وليس فقط في بيروت، تحسباً لأي ردة فعل بعد الاستهدافات الاميركية للمواقع النووية في ​ايران​".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": القرار الاميركي بشأن موظفي السفارة في لبنان وعواصم عدة احترازي بسبب ضربات ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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