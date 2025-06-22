ولايتي: لا مكان بعد اليوم لأميركا أو قواعدها في هذه المنطقة وعليها أن تنتظر عواقب لا يمكن إصلاحها

اعتبر ​علي أكبر ولايتي​، مستشار للمرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي، أن لا مكان بعد اليوم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد شنها ضربات على ثلاثة مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية.

وذكر ولايتي في تصريح نقلته وكالة إرنا الرسمية للأنباء، بانه "لا مكان بعد اليوم لأميركا أو قواعدها في هذه المنطقة والعالم الإسلامي".

ولفت ترامب الى أن "أميركا هاجمت قلب العالم الإسلامي، وعليها أن تنتظر عواقب لا يمكن إصلاحها لأن الجمهورية الإسلامية ال​ايران​ية لا ترتضي أي إهانة او اعتداء عليها".