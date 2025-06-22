اعتبر علي أكبر ولايتي، مستشار للمرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي، أن لا مكان بعد اليوم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد شنها ضربات على ثلاثة مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية.
وذكر ولايتي في تصريح نقلته وكالة إرنا الرسمية للأنباء، بانه "لا مكان بعد اليوم لأميركا أو قواعدها في هذه المنطقة والعالم الإسلامي".
ولفت ترامب الى أن "أميركا هاجمت قلب العالم الإسلامي، وعليها أن تنتظر عواقب لا يمكن إصلاحها لأن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا ترتضي أي إهانة او اعتداء عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر ولايتي: لا مكان بعد اليوم لأميركا أو قواعدها في هذه المنطقة وعليها أن تنتظر عواقب لا يمكن إصلاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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