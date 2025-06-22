أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "حققنا أمس نجاحا عسكريا باهرا في إيران"، لافتاً الى أن "إيران قتلت وأضرت بآلاف الأميركيين واستولت على سفارتنا بطهران

وقال ترامب "حرمنا إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت، وأنا أشكر جيشنا الرائع على العمل الجميل الذي قام به البارحة في إيران".