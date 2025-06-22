اعلنت وزارة الصحة السورية عن سقوط 20 قتيلا و52 جريحا حصيلة جديدة للتفجير الانتحاري داخل كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة في العاصمة في دمشق. وافادت وزارة الداخلية السورية في بيان، بانه "أقدم انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي على الدخول إلى الكنيسة في حي الدويلعة في العاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السورية: 20 قتيلا و52 جريحا حصيلة جديدة للتفجير الانتحاري داخل كنيسة في دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.