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أعلنت وزارة الداخلية السورية إن الانتحاري الذي فجر نفسه داخل كنيسة القديس مار إلياس في دمشق يتبع "لتنظيم داعش الإرهابي"، في اشارة الى ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 شخصا، في حصيلة أولية للدفاع المدني السوري.
وأوردت الداخلية في بيان "أقدم انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي على الدخول إلى الكنيسة في حي الدويلعة في العاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".
وأفاد الدفاع المدني السوري "بوقوع مجزرة دامية ضحيتها أكثر من 15 قتيلاً وعدد من الجرحى في حصيلة أولية".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني السوري: مقتل 15 على الأقل في تفجير انتحاري بكنيسة القديس مار إلياس في دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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