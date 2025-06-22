اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى اننا نريد إنهاء المعركة خلال هذا الأسبوع، واكد المسؤولين الاسرائيليين باننا لا نريد الدخول في حرب استنزاف مع إيران، ومن مصلحتنا عدم إطالة المعركة مع إيران.
ولفتت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى انه إذا استمرت إيران في إطلاق النار فسيتعين علينا الرد.
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: نريد إنهاء المعركة خلال هذا الأسبوع ولا نريد الدخول في حرب استنزاف مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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