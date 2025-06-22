يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: نريد إنهاء المعركة خلال هذا الأسبوع ولا نريد الدخول في حرب استنزاف مع إيران

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى اننا نريد إنهاء المعركة خلال هذا الأسبوع، واكد المسؤولين ال​اسرائيل​يين باننا لا نريد الدخول في حرب استنزاف مع ​إيران​، ومن مصلحتنا عدم إطالة المعركة مع إيران.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى انه إذا استمرت إيران في إطلاق النار فسيتعين علينا الرد.