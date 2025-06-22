خارجية أميركا توجه بمغادرة عائلات وموظفي الحكومة غير الضروريين من لبنان

أظهر إشعار صادر عن وزارة الخارجية الأميركية وأرسل عبر البريد الإلكتروني للمواطنين الأميركيين في ​لبنان​ اليوم الأحد أن الوزارة أصدرت أمرا ب​مغادرة​ أفراد عائلات وموظفي الحكومة الأميركية غير الضروريين من لبنان، مشيرة إلى الوضع الأمني ​​المضطرب في المنطقة.

وأمرت الولايات المتحدة العام الماضي بمغادرة أفراد عائلات وموظفيها غير الضروريين خلال حرب إسرائيل على لبنان، ولكن هذا الأمر ألغي في وقت لاحق.