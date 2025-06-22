خارجية أميركا توجه بمغادرة عائلات وموظفي الحكومة غير الضروريين من لبنان

أظهر إشعار صادر عن وزارة الخارجية الأميركية وأرسل عبر البريد الإلكتروني للمواطنين الأميركيين في لبنان اليوم الأحد أن الوزارة أصدرت أمرا بمغادرة أفراد عائلات وموظفي الحكومة الأميركية غير الضروريين من لبنان، مشيرة إلى الوضع الأمني المضطرب في المنطقة.
وأمرت الولايات المتحدة العام الماضي بمغادرة أفراد عائلات وموظفيها غير الضروريين خلال حرب إسرائيل على لبنان، ولكن هذا الأمر ألغي في وقت لاحق.
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