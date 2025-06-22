افادت القناة 13 نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بان اسرائيل ترغب بإنهاء القتال في إيران خلال الأيام المقبلة.
واشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا لتقييم الوضع ومواصلة الضربات على ايران.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين، الى ان ما زلنا بعيدين عن تدمير البرنامج النووي، ولكن ألحقنا به ضررا هائلا. وكشفت بان إسرائيل تسعى إلى إنهاء العمليات العسكرية خلال أيام بعد الهجوم الأميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: نرغب بإنهاء القتال في إيران خلال الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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