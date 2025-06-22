القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: نرغب بإنهاء القتال في إيران خلال الأيام المقبلة

افادت القناة 13 نقلا عن مسؤولين ​إسرائيل​يين، بان ​اسرائيل​ ترغب ب​إنهاء القتال​ في إيران خلال الأيام المقبلة.

واشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا لتقييم الوضع ومواصلة الضربات على ايران.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين، الى ان ما زلنا بعيدين عن تدمير البرنامج النووي، ولكن ألحقنا به ضررا هائلا. وكشفت بان إسرائيل تسعى إلى إنهاء العمليات العسكرية خلال أيام بعد الهجوم الأميركي.