غروسي: نريد العودة للتفاوض في أقرب وقت وينبغي عودة المفتشين للمواقع النووية الإيرانية

أشار المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في حديث لـ"سي.إن.إن"، أننا "نريد العودة للتفاوض في أقرب وقت وينبغي عودة المفتشين للمواقع النووية الإيرانية".
وقال غروسي اليوم إن "الغارات الجوية الأمريكية أصابت موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم الواقع في قلب جبل ومن غير الممكن بعد تقييم الأضرار التي وقعت تحت الأرض هناك".
ولم يتمكن مفتشو الوكالة التابعة للأمم المتحدة، الذين يرأسهم غروسي، من تفتيش المنشآت النووية الإيرانية منذ الغارات الإسرائيلية الأولى عليها في 13 حزيران.
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