الداخلية السورية: مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح اثر تفجير ارهابي في كنيسة القديس مار إلياس

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن "انتحاري يتبع لتنظيم ​داعش​ الإرهابي أقدم على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة ​دمشق​، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".

ولفتت الوزارة، الى أنه "تشير المعلومات الأولية إلى ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح وقد سارعت الوحدات الأمنية إلى موقع الحادث، وطوّقت المنطقة بالكامل، وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم".