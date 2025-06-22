اشارت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطّلعة، بان مسؤولين أميركيين خلصوا نهاية الأسبوع إلى أن إيران غير مستعدة للتفاوض والتوصل لاتفاق.
ولفتت الى انه كان من الواضح أن قرار ضرب إيران قد اتخذ، حين تم الإعلان عن منح طهران مهلة أسبوعين.
وذكرت "سي إن إن" بان إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب بذلت جهدا لإخفاء التخطيط لعملية ضرب إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر "سي إن إن" عن مصادر مطّلعة: مسؤولون أميركيون خلصوا نهاية الأسبوع إلى أن إيران غير مستعدة للتفاوض والتوصل لاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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