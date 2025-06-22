"سي إن إن" عن مصادر مطّلعة: مسؤولون أميركيون خلصوا نهاية الأسبوع إلى أن إيران غير مستعدة للتفاوض والتوصل لاتفاق

اشارت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطّلعة، بان مسؤولين أميركيين خلصوا نهاية الأسبوع إلى أن ​إيران​ غير مستعدة للتفاوض والتوصل لاتفاق.

ولفتت الى انه كان من الواضح أن قرار ضرب إيران قد اتخذ، حين تم الإعلان عن منح طهران مهلة أسبوعين.

وذكرت "سي إن إن" بان إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب بذلت جهدا لإخفاء التخطيط لعملية ضرب إيران.