منظمة التعاون: الحل في الحوار والمفاوضات

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن عميق انشغالها لتطورات الأحداث إزاء استهداف المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر، وأن يهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

وأكدت إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوانين والمواثيق الدولية، داعيةً إلى تجنب التصعيد وضبط النفس والتهدئة، وإلى تحكيم لغة الحوار، والعمل على العودة إلى المفاوضات والسبل السلمية.