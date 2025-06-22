منظمة التعاون: الحل في الحوار والمفاوضات

وأكدت إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوانين والمواثيق الدولية، داعيةً إلى تجنب التصعيد وضبط النفس والتهدئة، وإلى تحكيم لغة الحوار، والعمل على العودة إلى المفاوضات والسبل السلمية.
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