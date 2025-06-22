الجيش الإسرائيلي: قصفنا "عشرات" المواقع العسكرية في إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائراته الحربية استهدفت "عشرات" المواقع في أنحاء إيران، من بينها للمرة الأولى موقع صواريخ بعيدة المدى في محافظة يَزد وسط البلاد.

وقال الجيش، في بيان، إن "نحو 30 طائرة حربية ضربت عشرات الأهداف العسكرية في أنحاء إيران"، بينها "مركز قيادة صواريخ استراتيجي في مدينة يَزد حيث تم تخزين صواريخ خرمشهر بعيدة المدى".

واستهدفت ضربات أميركية غير مسبوقة، ليل السبت-الأحد، موقع فوردو ومنشأتي نطنز وأصفهان النوويتين.

وفي وقت سابق الأحد، قال إيفي ديفرين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل لن توقف هجماتها ضد إيران رغم الضربات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "تم تدميرها".

وأكد ديفرين "نواصل الهجوم وملتزمون بتحقيق أهداف العملية".

وبحسب بيان للجيش فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مركز قيادة للطائرات المسيّرة ومنشآت صواريخ سطح-جو.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف مواقع في غرب إيران ودمر طائرتين مقاتلتين من طراز (إف 5) قديمتين في مطار دزفول غرب البلاد.