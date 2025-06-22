البابا يدعو إلى تغليب الدبلوماسية على الأسلحة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، بعد الضربات الأميركية على مواقع في إيران أن "البشرية تصرخ وتطالب بالسلام" إزاء "الأخبار المقلقة القادمة من الشرق الأوسط"، داعيا الدبلوماسية إلى "إسكات السلاح".

وقال البابا، في ختام صلاة التبشير الأسبوعية في الفاتيكان، إن "كل عضو في الأسرة الدولية يتحمل المسؤولية الأخلاقية بوضع حد لمأساة الحرب قبل أن تتحول إلى هاوية لا يمكن ردمها".

وتابع، مخاطبا آلاف المصلين في ساحة القديس بطرس "اليوم أكثر من أي وقت مضى، البشرية تصرخ وتطالب بالسلام. إنها صرخة تتطلب مسؤولية وعقلانية، ولا ينبغي أن يطغى عليها ضجيج الأسلحة والخطابات التي تحض على النزاع".

وقال "لا يمكن لأي انتصار بالأسلحة أن يعوض عن معاناة الأمهات وخوف الأطفال والمستقبل المسلوب. دعوا الدبلوماسية تسكت الأسلحة. ولتبنِ الأمم مستقبلها على أعمال السلام ولا على العنف والنزاعات الدامية".

وشدد على أن "الحروب تترك جراحا عميقة في تاريخ الشعوب".

وحذر البابا من جهة أخرى من خطر التغاضي عن الضرورة العاجلة لتأمين مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وقال "في هذا السياق الخطير، قد يتم تناسي المعاناة اليومية للسكان، وخصوصا في غزة ومناطق أخرى حيث الحاجة العاجلة إلى مساعدة إنسانية ملائمة تزداد إلحاحا".