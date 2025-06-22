بريطانيا، ألمانيا وفرنسا: هدفنا منع إيران من امتلاك النووي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: دعت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، إيران إلى عدم اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه "زعزعة استقرار" الشرق الأوسط.

في بيان مشترك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز أنهم "أكدوا بوضوح تام أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا"، وأنهم يدعمون أمن إسرائيل.

وتناول البيان الضربات الأميركية، وأضاف: "هدفنا لا يزال منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وحث القادة إيران على "الانخراط في مفاوضات" للتوصل إلى اتفاق "يعالج جميع المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي".

وقالوا: "نحن على استعداد للمساهمة في تحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع جميع الأطراف". قادة مجموعة الدول الأوروبية الثلاث يحثون إيران على عدم "زعزعة استقرار المنطقة"

ووفقًا لبيان صادر عنهم، ناقش السير كير ستارمر، وفريدريش ميرز، وإيمانويل ماكرون، آخر التطورات في الشرق الأوسط في وقت سابق من اليوم الأحد.