شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين في عملية استطلاع الرأي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 07:00 م

شارك أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، على مدار يومين، في عملية استطلاع الرأي تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة.

وتمت عملية استطلاع الرأي في مقرات المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية.

وجرت عمليات الاستطلاع بإشراف مباشر من النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وجاء ذلك بتكليف من نقيب المحامين، عبد الحليم علام، حيث سجل أعضاء الجمعية العمومية مشاركة واسعة.

وعكست هذه المشاركة روح التكاتف والالتزام بالمصلحة العامة للمحامين.

واستمرت عمليات استطلاع الرأي لمدة يومين، حيث بدأت السبت الموافق 21/5/2026، وانتهت اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025.

ويترتب على نتيجة استطلاع الرأي ما سيتم اتخاذه من إجراءات بشأن مواجهة زيادة الرسوم القضائية غير الدستورية.