بريطانيا لحظر جماعة (فلسطين آكشن)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أثار توقع إعلان الحظر الوشيك على حركة (فلسطين آكشن) الاحتجاجية انقسامًا في الرأي العام البريطاني، ووُصف بأنه "مثير للاستياء" و"متأخر جدًا".

من المتوقع أن تتخذ وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، هذه الخطوة يوم الإثنين، بعد أن اقتحمت المجموعة قاعدة بريز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير على دراجات بخارية كهربائية، ورشّت طائرتين من طراز فوياجر بالطلاء الأحمر.

ووصف رئيس الوزراء السير كير ستارمر، الهجوم بأنه "مثير للاستياء"، ويجري حاليًا مراجعة سريعة للأمن في قواعد وزارة الدفاع.

كان هذا أحدث احتجاج في حملة استمرت خمس سنوات من حركة فلسطين أكشن (PA) استهدفت شركات تصنيع الأسلحة والمؤسسات المالية والشخصيات السياسية والمباني الحكومية.

الطلاء الأحمر رمزها

تقول حركة فلسطين على موقعها الإلكتروني إنها "حركة عمل مباشر" ملتزمة بإنهاء "المشاركة العالمية" فيما تسميه "نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري" الإسرائيلي. وتضيف أنها تستخدم "أساليب تخريبية" لاستهداف "الشركات الداعمة للمجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي".

وتقول تقارير إن حظر المجموعة سيجعل العضوية فيها غير قانونية، وسيُعامل كمنظمة إرهابية.

صرح سعيد تاجي فاروقي، المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، لقناة (سكاي نيوز) بأن الحظر المحتمل "غير عادل"، مضيفًا أنه "من السخافة" أن تُدرج "مجموعة عمل مباشر من المجتمع المدني" في القائمة نفسها مع داعش.

وأضاف: "هذا غير منطقي، ولا يتوافق حتى مع التعريف القانوني البريطاني للإرهاب، إنه رد فعل اتُخذ بين عشية وضحاها، دون أي نقاش أو جدل تقريبًا.

واضاف: "الأمر برمته مثير للقلق الشديد، لا سيما فيما يتعلق بتداعياته على القانون البريطاني بشكل عام، وتقويض أسس الديمقراطية البريطانية وسيادة القانون."

وقال إنه "لا توجد أي ظروف" تسمح بتسليم الشخصين اللذين انتهكا بريز نورتون إلى الشرطة.

بالوما فيث

ومن جهاتها، قالت المغنية وكاتبة الأغاني بالوما فيث، التي تحدثت في تجمع مؤيد لفلسطين في وايت هول بوسط لندن يوم السبت، لشبكة سكاي نيوز إنها "مُدمرة" من هذه الخطوة.

وأضافت: "لقد التقيت ببعض الأشخاص الذين لديهم أصدقاء في تلك المجموعة. إنهم طلاب شباب، ويحاولون فعل شيء ما لأنهم يشعرون أن حكومتنا تخذلهم.

وأضافت أن "الجميع" يريدون إنهاء ما وصفته بـ"المجزرة" في غزة.

وتقول إسرائيل إن حملتها العسكرية في غزة هي وسيلة للدفاع عن نفسها ضد حماس، التي قتلت أكثر من ألف شخص في هجماتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واحتجزت حوالي 240 شخصًا كرهائن. وتزعم السلطات الصحية التي تديرها حماس أن الهجمات الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين ما يقرب من 56 ألف شخص في غزة.

وأضافت فيث: "عندما تخربش على شيء ما، أو ترسم عليه، فهذا احتجاج سلمي، ولا ينبغي أن يكون بنفس مستوى الاحتجاج العنيف - إنه ظلم".

بن جمال

وأيد بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، استخدام منظمة "فلسطين أكشن" للاحتجاج السلمي.

وقال لشبكة سكاي نيوز: "لطالما كان لهذا النهج مكان في جميع الحركات السياسية عبر التاريخ.

في النضال من أجل حقوق السود في الولايات المتحدة، وفي النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وفي النضال من أجل حق المرأة في التصويت، لجأ الناس إلى أشكال من العمل المباشر اللاعنفي.

وقال بن جمال: "تخيلوا لو كنا على نفس الوضع في تلك الأيام - لكنا حرمنا المناضلات من أجل حق المرأة في التصويت، وعاملناهن كإرهابيات."

وإلى ذلك، رحب آخرون بقرار الحظر المنتزر، وصرّح اللورد والني، الذي شغل منصب المستشار الحكومي المستقل لشؤون العنف السياسي، لقناة سكاي نيوز بأن القرار "كان مستحقًا منذ زمن طويل".

وقال: "لقد تصرفت حركة العمل الفلسطيني كعدو داخلي، ولذلك من الصواب الآن ملاحقتهم"."لقد أرهبوا الطبقة العاملة لسنوات عديدة، وهناك عدد من التهم الخطيرة المتعلقة بالعنف تنظر فيها المحاكم حاليًا."