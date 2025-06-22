مسؤولون: الضربات الإسرائيلية أضرت بقدرة إيران على شن هجمات كبيرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن الضربات الإسرائيلية الأخيرة أضرت بشدة بقدرة إيران على شن هجمات عنيفة.

وأوضح المسؤولون الأميركيون لصحيفة «نيويورك تايمز» أن إيران استنفدت مخزونها من الصواريخ متوسطة المدى، لكنها ما زالت تمتلك كمية كبيرة من الأسلحة الأخرى، بما في ذلك القذائف والطائرات المُسيّرة الهجومية.

وأضاف المسؤولون أن إيران ستستخدم على الأرجح قواعدها في جنوب البلاد لشن هجمات صاروخية على قواعد أميركية في الشرق الأوسط.

عندما بدأت الحرب بين إسرائيل وإيران، كانت طهران تمتلك نحو ألفي صاروخ طويل ومتوسط المدى، وهي واحدة من أكبر المخزونات في المنطقة، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين.

وقد وافق المسؤولون الأميركيون بشكل عام على هذا التقدير. وليس من الواضح كم تبقى من الترسانة الإيرانية. فقد أطلقت البلاد المئات من الصواريخ، وألحقت إسرائيل أضراراً بالمواقع التي تم تخزينها فيها.

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