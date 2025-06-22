منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الصناعة النووية الإيرانية لن تتوقف عن التقدم وسنعوض الخسائر

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي بان الصناعة النووية الإيرانية لن تتوقف عن التقدم وسنعوض الخسائر.
وأكد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أنّ المعرفة التي اكتسبتها طهران في المجال النووي لا يمكن تدميرها، وذلك عقب الضربات الأميركية على ثلاث منشآت رئيسية في الجمهورية الإسلامية.
ونقلت وكالة تسنيم عن كمالوندي قوله إنّ "على الجميع أن يعلم أن الصناعة النووية متجذّرة في إيران، ولا يمكن اقتلاع جذور هذه الصناعة الوطنية"، مضيفا "صحيح أن أضرارا لحقت بنا، لكنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه الصناعة لأذى".
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