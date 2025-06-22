إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي قصف قاعدة للحرس الثوري في يزد

اشارت مصادر عسكرية لإذاعة الجيش ال​إسرائيل​ي الى إن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ هجوما استهدف قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة يزد، وسط إيران، على بُعد نحو 1800 كيلومتر من إسرائيل.

وبحسب المصادر، يُعد هذا الموقع من بين أبعد الأهداف التي قصفتها إسرائيل داخل إيران منذ بداية الهجمات الجوية الأخيرة.