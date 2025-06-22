لحود عرض حاجات زحلة مع رئيس واعضاء بلدية زحلة: مستعدون لمواكبة المشاريع مع الوزارات المعنية

استقبل مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود في دارته في ​زحلة​، رئيس بلدية زحلة – المعلقة وتعنايل سليم غزالي، يرافقه أعضاء المجلس البلدي جو عقيقي، رولان أبو خاطر، أدي أندراوس، وأنطوان القاصوف.

ورحّب لحود بغزالي والوفد البلدي، متمنيًا لهم "النجاح في خدمة زحلة"، مؤكداً "استعداده الكامل لدعم البلدية ومواكبة مشاريعها مع الوزارات المعنية".

من جهته، شكر غزالي المدير العام لحود على "دعمه الدائم لزحلة"، وعرض غزالي لأبرز حاجات المدينة على مختلف الصعد، وخاصة الانمائية والزراعية والبيئية.

واتفق المجتمعون، على تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والبلدية، وإطلاق مبادرات عدّة، أبرزها: زحلة مدينة خضراء، خطة مكافحة داء الكلب وظاهرة الكلاب الشاردة، تنظيم يوم العرق اللبناني واليوم العالمي للتذوق في بارك جوزف طعمة سكاف – 11 تموز، إقامة معرض زراعي في ساحة دير مار الياس الطوق – 23 تموز، وتنظيم ليالي النبيذ اللبناني.

كما أعلن لحود انه "بصفته مندوب لبنان لدى المنظمة العالمية للكرمة والنبيذ OIV رفع ملف إلى المنظمة تضمن تاريخ وتراث زحلة وخمارات النبيذ واراضي العنب ضمن نطاق زحلة وذلك لاعتماد زحلة رسميًا كـ مدينة النبيذ في لبنان – Zahle Cité du Vin".